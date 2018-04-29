بالفيديو.. بيتزي يقسم تدريبات الأخضر لفترتين في ماربيا

نواف السالم(صدى):

خصص المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، خوان بيتزي ، الحصة التدريبية الصباحية اليوم الأحد ، للاعبي المنتخب على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي ، ضمن المعسكر الإعدادي المقام بمدينة ماربيا الإسبانية .

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب ، ومن ثم تمارين الإحماء ، وتلتها تدريبات فنية عبر حصص خصصها ” بيتزي ” للتمرير في مساحات متنوعة ، بالإضافة إلى تمرين الاحتفاظ بالكرة ، ليجري بعد ذلك تقسيمة على نصف مساحة الملعب .

وفي الفترة المسائية ، لجأ المدرب لإجراء الحصة التدريبية على ملعب الجولف بمركز ماربيا الرياضي ، حيث ركز خلالها على تمارين لياقية بدأت بالجري ، ومن ثم تمارين تقوية فردية ، قبل أن يختتم الحصة بتمارين الإطالة .