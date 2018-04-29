أمجد طه محذرًا النظام القطري من مصير كوريا الشمالية: متى سيتعظ

طلال الضوي(صدى):

وضع الخبير السياسي والاستراتيجي أمجد طه، اليوم الأحد، موقف قطر من أزمتها الأخيرة بموقف كوريا الشمالية من جيرانها.

وقال ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” قيل لـ كوريا الشمالية في 1953 ان الحل في واشنطن ولم تسمع وكابرت.. فعُزلت في 2018رجع لهم الصواب وقرروا القبول بشروط واشنطن والتخلي عن جنونهم النووي وتهديهم للجيران! كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية وقام يأخذ بالخطوات الصحيحة ” .

وتابع ” طه ” تغريدته : ” متى سيتعظ نظام قطر ويفهم الحل في الرياض “؛ في إشارة إلى حل أزمة مقاطعة الدول العربية المكافحة للإرهاب لقطر؛ على خلفية دعم الأخيرة للإرهاب.