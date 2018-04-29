شاب يقتل نسيبه بسبب دعوة زفاف

عمان(صدى):

أقدم شاب أردني على قتل نسيبه خلال حفل عرس في منطقة الضليل الأردنية اعتراضًا منه على حضور أحد مدعوي المجني عليه، الحفل.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما عبر ثلاثة أشقاء عن استيائهم من وجود أحد الأشخاص في الحفل، وطلب اثنان منهما من زوجاتهما مغادرة الحفل، لكن لكون العريس ابن شقيق الزوجتين رفضتا الخروج، كما رفض أهلهما إخراجهما من الحفل.

وفي اليوم التالي حضر المتهمون لمكان الحفل وهاجموا الحضور، وخلال ذلك أقدم المتهم الأول على طعن نسيبه المغدور بخنجر وأصاب آخر .

وتم ضبط المتهمين ، وبعرض القضية على المحكمة قضت بسجن القاتل 10 سنوات مع الأشغال الشاقة وبراءة شقيقاه لعدم وجود دليل قانوني ضدهما .