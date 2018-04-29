شاب يقتل نسيبه بسبب دعوة زفاف
أقدم شاب أردني على قتل نسيبه خلال حفل عرس في منطقة الضليل الأردنية اعتراضًا منه على حضور أحد مدعوي المجني عليه، الحفل.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما عبر ثلاثة أشقاء عن استيائهم من وجود أحد الأشخاص في الحفل، وطلب اثنان منهما من زوجاتهما مغادرة الحفل، لكن لكون العريس ابن شقيق الزوجتين رفضتا الخروج، كما رفض أهلهما إخراجهما من الحفل.
وفي اليوم التالي حضر المتهمون لمكان الحفل وهاجموا الحضور، وخلال ذلك أقدم المتهم الأول على طعن نسيبه المغدور بخنجر وأصاب آخر .
وتم ضبط المتهمين ، وبعرض القضية على المحكمة قضت بسجن القاتل 10 سنوات مع الأشغال الشاقة وبراءة شقيقاه لعدم وجود دليل قانوني ضدهما .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10257 ] نشر منذ 3 ساعات
🙄🤔😳
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27542 ] نشر منذ 3 ساعات
عوذه من ذا النسيب
الرااااقي[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 3 ساعات
بااااع عقله للشيطان.،،،
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27542 ] نشر منذ 3 ساعات
بنت النور فديتها قلب وعين. بس انتي لازم تعرفين الاجابه ضروري احفظي الي وصل وبكره شي جديد المهم اي اسئله تتكرر اجابتها اكتفين بواحد
مثال متى تكون المراءه بائن بينونه كبرى وكد عدد الاستئذان وعدد ايام التشريق وماهي ايام البيض
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46415 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفينا شر انفسنا والشيطان ,, آمين ,,