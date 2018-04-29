شركة الكفاح القابضة تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الكفاح القابضة،عن حاجتها لعدد من الموظفين؛ لشغل الوظائف الشاغرة للرجال، في بعض التخصصات.

وقالت إن الوظائف المتاحة؛ لحمَلة شهادات الدبلوم فأدنى؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتية:

مشغل معمل خلط.

مشرف مصنع.

سائقو معدات ثقيلة (عدد 10 وظائف).

وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم ، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يونيو 2018م.

وأكدت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول هنــا .