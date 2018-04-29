بالفيديو.. قطر تستفز الكويت وتعلن تذاكر مجانية للعمالة الفلبينية

خالد الظفيري(صدى):

لاتزال قطر تثبت للعالم يومًا بعد يوم غدرها وعدم وفائها لكل من بادر بمد يد المساعدة إليها، وهو ما جسدته في موقفها مع أزمة الكويت الأخيرة بشأن العمالة الفلبينية .

وأظهر مقطع فيديو ، مواطن كويتي وهو يستغرب تصرف الدوحة، بعدما استفزت حكومة وشعب الكويت، وعرضت الخطوط القطرية تذاكر مجانية للعمالة الفلبينية المغادرة، بالتزامن مع قرار الرئيس الفلبيني بترحيل عمالته من الدولة .

وفي السياق ذاته فتح السياسي الكويتي فهد الشليمي النار على تصرفات قطر، مغردًا عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الخطوط الجوية القطرية تتعاون وبكل أسف، ولكننا تعودنا على هذه الأدوار من الإخوة في الخطوط القطرية دعمهم وقيامهم بنقل الفلبينين العاملين في الكويت بالمجان ومؤقتًا وقبولهم بالدفع الأجل في دعم قرار رئيس الفلبيني، الذي استهتر بالكويت وخارجيتها وشعبها ” .