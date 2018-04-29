بالفيديو.. قطر تستفز الكويت وتعلن تذاكر مجانية للعمالة الفلبينية
لاتزال قطر تثبت للعالم يومًا بعد يوم غدرها وعدم وفائها لكل من بادر بمد يد المساعدة إليها، وهو ما جسدته في موقفها مع أزمة الكويت الأخيرة بشأن العمالة الفلبينية .
وأظهر مقطع فيديو ، مواطن كويتي وهو يستغرب تصرف الدوحة، بعدما استفزت حكومة وشعب الكويت، وعرضت الخطوط القطرية تذاكر مجانية للعمالة الفلبينية المغادرة، بالتزامن مع قرار الرئيس الفلبيني بترحيل عمالته من الدولة .
وفي السياق ذاته فتح السياسي الكويتي فهد الشليمي النار على تصرفات قطر، مغردًا عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الخطوط الجوية القطرية تتعاون وبكل أسف، ولكننا تعودنا على هذه الأدوار من الإخوة في الخطوط القطرية دعمهم وقيامهم بنقل الفلبينين العاملين في الكويت بالمجان ومؤقتًا وقبولهم بالدفع الأجل في دعم قرار رئيس الفلبيني، الذي استهتر بالكويت وخارجيتها وشعبها ” .
ناصر[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 5 ساعات
سلسلة من عدم الوفاء بالعهد والخيانة ليس جديدا على قطر
ناصر[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 5 ساعات
سيعرف كل من دعم شرق قناة سلوى انه خاسر
فهد[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 4 ساعات
الله ينتقم منهم ها دول الخونة
السرايات[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 3 ساعات
تخطب ونتحار قطري ،،
شيخين1[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتقي شرمن احسنت الية
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 2 ساعتين
النظام البائد في قطر يعلم علم اليقين رأي الكويت حكومه ورأي كويتي عام حول الازمه القطريه الخليجيه والعربيه ويعلم النظام في قطر أن الحكومه الكويته ليست في حياد مع الجانب القطري: الكويت أبقت على علاقتها الدبلماسيه مع قطر
لأمن أجل عيون النظام بل من اجل عيون الشعب القطري حتى لايشعر اخواننا القطريين بالوحده والعزله عن مجتمعهم الخليجي كما أن بقاء العلاقات الدبلماسيه الكويتيه القطريه تعتبرها الكويت نافذة تطل منها بارقة امل وتشاور وواسطة خير كعادة ال صباح في مثل تلك المواقف الحرجه
ولكن وللاسف النظام الغبي التافه في قطر أغلق نافة الأمل الكويتيه بتصرفاته الهمجية الغبيه كما ذكرت النظام البائد في قطر يدرك بأن الكويت حكومه وشعبآ لا يمكن أن يكونا في حياد ويعلم النظام القطري خسارته للكرت الكويتي حكومه وشعبإ النظام القطري في هذه الحاله يحتضر وفضل أن يمد يده للفلبين ويكسب تعاطف دوله على أقل تقدير وأن دل هذا التوجه من الجانب القطري على شي فأنما يدل على أن البلاد في خطر أما أن قطر تدار سياستها
من الحلفاء بالخارج أو بالغباء البحت من الداخل :
نأمل من الله أن يخرج الشعب القطري من المأساه الحقيقيه وأن تعلو كلمة الشعب القطري وأن يتمكن الشعب
من إنقاذ ما يمكن انقاذه قبل فوات الأوان وقبل أن يسلم النظام التركي قطر للقرضاوي وزمرته الإخواني
المجرمه
وهذا هو المتوقع
في نهاية المطاف
اللهم لطفك بالشعب القطري اللهم اعنهم ولاتعن عليهم من لايخافك
امين 🌴
احمد سالم الحربي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 46 دقيقة
خبر جيد