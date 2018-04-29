راشد العمرة يفضح الشكوك حول وفاة الشيخ سحيم بن حمد

طلال الضوي(صدى):

أوضح راشد بن محمد العمرة، ضابط المخابرات القطري السابق، أن علاقة حمد بن خليفة أمير قطر السابق مع آل ثاني لم تكن علاقة جيدة، مضيفاً : ” طريقة وفاة الشيخ سحيم كانت غريبة، لأنه كان شخصًا عاديًا جدًا ويتمتع بصحة جيدة، وفجأة خرج نبأ وفاته في بيته ” .

وأكد خلال لقاءه عبر قناة ” سكاي نيوز بالعربية ” ، أن الشيخ ناصر بن حمد شقيق الشيخ سحيم، شك في طريقة وفاة شقيقه، وهدد النظام القطري، كما أنه شكا لدى الشيخ حمد بسبب عدم إذاعة القرآن في التليفزيون بعد وفاة سحيم.

وأضاف أن بعد هذه الواقعة بفترة توجهت فرقة عسكرية إلى مزرعة الشيخ ناصر وهاجمته، وأصيب في قدمه، الأمر الذي جعله يسافر للعلاج في الخارج حتى توفاه الله.