بالفيديو.. الفنان عايض يرد على منتقدي أغنية حفل ” القدية “

عادل الحربي (صدى):

رد الفنان الشاب عايض يوسف على الانتقادات التي طالت الأغنية التي قدمها في وضع حجر الأساس لمشروع القدية الضخم ” يا طويق ” والمهداة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله باعتباره لحنا أجنبيا وليس سعوديًا.

وقال خلال اتصال هاتفي مع برنامج ” تفاعلكم ” عبر قناة ” العربية ” : ” إيش المشكلة ” ، مبينا أن المايسترو الذي قاد الأغنية على المسرح كان عالميا، وعليه فالموضوع يخاطب العالم وليس فقط المجتمع السعودي وطبيعي أن لغة الموسيقى عالمية وليست سعودية، مشيرا إلى أن أغلب الحاضرين في الحفل ومن بينهم العازفين أجانب.

وأضاف اختياري جاء باتصال من الشاعر عبداللطيف آل الشيخ من مؤسسة الأمير بندر الحضارية ليبلغني أن القائمين على عمل حفل افتتاح مشروع القدية اختاروني بإشراف الأمير بدر بن عبدالمحسن وطالبوا بفنان شاب وتم اختياري.

وتابع : المنتقدين أكيد من جمهور فنان معين، ويبغون أن يكون هذا الفنان موجودا ” ، مشيرًا إلى أن الانتقادات طبيعية لأن الفرصة كبيرة وهي حق مشروع.