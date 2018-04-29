أسرة محمد صلاح تفكر في الهروب من منزلها بسبب ضغوط الشهرة
أكد أهالي قرية نجريج بمدينة بسيون الواقعة في محافظة الغربية ، مسقط رأس محمد صلاح بمصر ، إن عائلة نجم ليفربول ومنتخب الفراعنة ، تفكر جديًا في الرحيل عن القرية ، بسبب عدم قدرتهم على الخروج من المنزل لقضاء مصالحهم الخاصة .
وأشارت الأهالي ، إلى أن سبب ذلك ، هو قدوم العشرات من المصريين يوميًا للأسرة ، لمقابلة أفرادها ، طلبًا لوساطة أو مساعدات للحصول على عمل ، وإنجاز بعض المعاملات الحكومية ، معتقدين أن اللاعب قادر على إنجاز كل هذا هو وأسرته .
وحول والدة ” صلاح ” أوضحوا أنها لاتتمكن من الخروج من المنزل لاستنشاق الهواء ، وهو الأمر الذي يشعرها بالضغط النفسي بشكل كبير .
فهد[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب على الناس احترام خصوصية الاخرين وتركهم يعيشون حياة طبيعية
فيصل[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي هي الاشياء السيئة من الشهرة عدم القدرة على ممارسة الحياة مثل اي شخص عادي اخ فهد
المر[ عدد التعليقات: 1219 ] نشر منذ 57 دقيقة
ضريبيه الشهره كمان الاعلام يكتب عن المساعدات وغيره