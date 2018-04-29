5 مميزات لتقنية ” IMAX ” التي ستقدمها ” فوكس سينما ” بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

تستعد ” فوكس سينما ” لإطلاق تجربتها السينمائية الجديدة في المملكة عبر 4 شاشات عرض بتقنية ” IMAX ” المذهلة إذ ستشعر أنك داخل الفيلم.

ويذكر أن تقنية ” IMAX ” هي نوع من أنواع الأفلام السينمائية يتم عرضها بآلات عرض مخصصة صنعتها الشركة الكندية ” IMAX ” ، ولدى هذه التقنية القدرة على تسجيل وعرض الأفلام بشكلٍ أكبر بكثير في الحجم والدقة من أنظمة السينما التقليدية.

وتتمتع التقنية بحجم شاشة عملاق، حيث يبلغ طول الشاشة في ” IMAX ” نحو 13 مترًا، وهو طول عمارة ذات 4 طوابق تقريبًا، بينما يبلغ عرضها 24 مترًا، وهو ما يعادل 10 شاشات عرض عادية في السينمات الأخرى، بحسب الخبراء.

وتقدم هذه التقنية مستويات عديدة من التباين واللون والصوت؛ إذ أنها تستخدم جهازي عرض بدقة 4K يقدمان صورًا أكثر وضوحًا وأكثر سطوعًا، كما تعمل بنظام 12 قناة صوتية، لتجربة صوتية قوية.