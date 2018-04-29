أول ظهور لـ ” مرسيدس GLE ” الجيل القادم 2019

نورة الشهري (صدى):

ظهرت مرسيدس GLE الجيل القادم عدة مرات أثناء اختبارها، وصحيح أنها كانت مموهة إلا أن ذلك لم يكن كافيا لمنعنا من إلقاء نظرة على تفاصيلها الإنتاجية.

استناداً على ذلك، قام مصممو موتور 1 بإنشاء صورة توقعية تظهر ما ستبدو عليه الـ SUV عند وصولها، ومما نرى فهي تستوحي شكلها من موديلات GLA وGLC وحتى C-Class.

الواجهة الأمامية تتبنى شبك كبير جديد، في حين ستحظى نسخ AMG على شبك باناميريكانا، كما ستحصل السيارة على مصابيح أمامية نحيلة، مصابيح ضباب حادة، عجلات جديدة. مع ذلك ليست لدينا صورة كاملة عن GLE بعد حيث خلفيتها لا تظهر هنا.

مرسيدس GLE الجديدة متوقع وصولها خلال نهاية العام الجاري أو مطلع 2019، ليقع أسفل غطاء نسختها القياسية محرك E-Class هايبرد تيربو 6 سلندر بقوة 362 حصان و500 نيوتن.متر من عزم الدوران مع موتور كهربائي صغير.

أما نسخ AMG، فمن غير المتوقع وصولها حتى نهاية 2019 أو مطلع 2020، على أن تأتي GLE 53 أولاً بمحرك هايبرد 6 سلندر، في حين يقع أسفل غطاء GLE 63 محرك 8 سلندر أكثر قوة.