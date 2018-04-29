” أركاد ” تعلن وظائف شاغرة للمواطنين في الجبيل والغربية

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة ، 26 وظيفة شاغرة للمواطنين ، بمسمى ” مسؤول الصحة والسلامة والبيئة ” ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في الجبيل والمنطقة الغربية .

وأشارت الشركة ، إلى أنَّ الوظائف المتاحة ، تشترط حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في تخصص السلامة ، أو المجالات ذات الصلة .

ولفتت ، إلى أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءًا من اليوم الموافق 29 أبريل الجاري ، ويستمر حتى 28 يونيو المقبل ، موضحة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة يرجى الدخول ( هنــا ) .