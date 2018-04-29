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لا يجب إيذاؤه.. النيابة توضح أمور يجب اتباعها عند إيقاف المتهم

لا يجب إيذاؤه.. النيابة توضح أمور يجب اتباعها عند إيقاف المتهم
علي القحطاني (صدى):

كشفت النيابة العامة، اليوم الأحد، عن 3 أمور يجب القيام بها بعد إيقاف المتهمين .

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إنه يجب عند أيقاف أن يعامل بما يحفظ كرامته ، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنويا.

واستكملت: ” يجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق بالاتصال بمن يرى إبلاغه، و إبلاغ مرجعه إذا كان موظفاً فور صدور الأمر باستمرار توقيفه ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 27 دقيقة

مجرد كلام ،لكن الواقع مختلف.

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 24 دقيقة

صحيح لابد من رقابه على دور التوقيف ووضع رقم طوارئ مخصص للبلاغات

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