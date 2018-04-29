لا يجب إيذاؤه.. النيابة توضح أمور يجب اتباعها عند إيقاف المتهم

علي القحطاني (صدى):

كشفت النيابة العامة، اليوم الأحد، عن 3 أمور يجب القيام بها بعد إيقاف المتهمين .

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إنه يجب عند أيقاف أن يعامل بما يحفظ كرامته ، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنويا.

واستكملت: ” يجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق بالاتصال بمن يرى إبلاغه، و إبلاغ مرجعه إذا كان موظفاً فور صدور الأمر باستمرار توقيفه ” .