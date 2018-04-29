وظائف شاغرة في كلية الجبيل الجامعية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الهيئة الملكيّة بالجبيل، عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في “ كلية الجبيل الجامعية ” .

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية: أستاذ مساعد في علوم الحاسب، أستاذ مساعد في الهندسة المدنية، أستاذ مساعد في الدراسات العامة، أستاذ مساعد في نظم المعلومات الإدارية، أستاذ مساعد في إدارة الأعمال ، أستاذ مساعد في الخدمات اللوجيستية أو إدارة سلسلة التوريد، أستاذ مساعد في الرياضيات.

ومن الوظائف المتاحة أيضًا أستاذ مساعد في الرياضيات، أستاذ مساعد في إدارة الأعمال، أستاذ مساعد في المحاسبة.

وقالت الهيئة، إن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يونيو 2018م.

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