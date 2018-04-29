برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل يعلن عن وظائف هندسية شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عن حاجته لموظفين لشغل عدد من وظائف هندسية شاغرة للرجال وذلك للعمل في شركة شاينا جيو إنجنيرنج بمحافظة الجبيل.

وقال البرنامج إن الوظائف المتاحة؛ لحملة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات.

وجاءت الوظائف المتاحة تحت المسميات الأتية:

– مراقب عام للنظام الكهربائي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مدير المشاريع: درجة الماجستير في تخصص الهندسة المدنية.

وأوضح البرنامج أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف،والتقديم مستمر حتّى تاريخ 8 مايو 2018م.

و للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول هنا: