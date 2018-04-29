بالفيديو.. أمجد طه: المملكة وطن لا يعرف المستحيل

نايف السالم(صدى):

نشر الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط ، أمجد طه ، مقطع فيديو لمقابلة أجراها على قناة الإخبارية ، والتي يشيد خلالها بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد ، وبكافة قيادات المملكة وشعبها .

وقال ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : حين أتحدث لقيادات أوروبية ويأتي الموضوع عن ولي العهد محمد بن سلمان فوصفهم دائما؛هذا رجل الصعاب وصناع الأمل في المنطقة .

وتابع مضيفًا ” السعودية وطن لا يعرف المستحيل بلد الطموح والنهج المعتدل والفكر القيم وإرث وطني يصنع مستقبل مزدهر،هذه الكلمات تجدها في كل تغريدة وعلى لسان كل سعودي ” .