الهيل يطالب بمحاكمة نظام العار القطري

عبدالسلام القزيز(صدى):

طالب المعارض القطري خالد الهيل، اليوم الأحد، بمحاكمة النظام القطري أمام المؤسسات القانونية الدولية المختصة.

وقال ” الهيل ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” دفع نظام العار في قطر أموالا لمنظمات إرهابية ليس إلا نقطة من محيط! فمنذ 1995 لم يتورع النظام القطري المجرم عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وافتعال الأزمات ” .

وتابع: ” إن المعارضة القطرية لتربأ عن دعم النظام للتنظيمات الإرهابية، وتطالب بمحاكمته أمام المؤسسات القانونية الدولية المختصة ” .