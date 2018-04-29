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الهيل يطالب بمحاكمة نظام العار القطري

الهيل يطالب بمحاكمة نظام العار القطري
عبدالسلام القزيز(صدى):

طالب المعارض القطري خالد الهيل، اليوم الأحد، بمحاكمة النظام القطري أمام المؤسسات القانونية الدولية المختصة.

وقال ” الهيل ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” دفع نظام العار في قطر أموالا لمنظمات إرهابية ليس إلا نقطة من محيط! فمنذ 1995 لم يتورع النظام القطري المجرم عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وافتعال الأزمات ” .

وتابع: ” إن المعارضة القطرية لتربأ عن دعم النظام للتنظيمات الإرهابية، وتطالب بمحاكمته أمام المؤسسات القانونية الدولية المختصة ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 55 دقيقة

صح … يجب محاكمه هؤلاء العصابة الحاكمه لقطر

[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 50 دقيقة

طبيعي ان تكون هذي الدولة مفتعلة للازمات منذ القدم فا هي يتم حكمها عن طريق عصابة ارهابية

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