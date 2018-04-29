الهيل يطالب بمحاكمة نظام العار القطري
طالب المعارض القطري خالد الهيل، اليوم الأحد، بمحاكمة النظام القطري أمام المؤسسات القانونية الدولية المختصة.
وقال ” الهيل ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” دفع نظام العار في قطر أموالا لمنظمات إرهابية ليس إلا نقطة من محيط! فمنذ 1995 لم يتورع النظام القطري المجرم عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وافتعال الأزمات ” .
وتابع: ” إن المعارضة القطرية لتربأ عن دعم النظام للتنظيمات الإرهابية، وتطالب بمحاكمته أمام المؤسسات القانونية الدولية المختصة ” .
ناصر[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 55 دقيقة
صح … يجب محاكمه هؤلاء العصابة الحاكمه لقطر
فهد[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 50 دقيقة
طبيعي ان تكون هذي الدولة مفتعلة للازمات منذ القدم فا هي يتم حكمها عن طريق عصابة ارهابية