بالصور.. حالة نادرة لنمو ذيل أسفل ظهر مراهق منذ ولادته

نيودلهي(صدى):

يخطف شاب هندي يٌدعى ” سهيل شاه ، 13 عاماً ” الأنظار إليه بولاية مادهيا براديش الهندية ، منذ ولادته بذيل من الشعر الكثيف يبلغ طوله 46 سنتيمترًا أسفل ظهره .

ونال الشاب المراهق شعبية كبيرة وسط القرويين من الأماكن القريبة والبعيدة، ويجلبون له حقائب مليئة بالفاكهة مثل الموز والمانجو، كما أنه يتلقى معاملة خاصة من الجميع في مدرسته.

قال سهيل في تصريحات إعلامية ، إنه يستمتع بحب الناس واهتمامهم بسبب ذيله، ورغم أنه غير مألوف، فإنه لا يشعره بالإحراج ولا يريد إزالته.

وقال جد الشاب إن الله أنعم عليهم بالسلام والخير منذ ولادته، كما أنه جلب الحظ السعيد للجميع، حيث تعد العائلة الذيل عطية من الله، وتجسيداً لإله هندوسي.