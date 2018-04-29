جنون الدوحة يدفعها لاغتيال السيسي.. وأمريكا تحذر مصر

طلال الضوي(صدى):

أصبحت يد قطر ملوثة بمحاولات متكررة لاغتيال رؤساء وملوك الدول العربية الشقيقة؛ في محاولة منها لإيجاد مساحة لها باغتيالهم.

وفي استكمال لسلسة فضائح عصابة قطر الإجرامية كشفت صحيفة أمريكية عن تفاصيل مخطط وضعه النظام القطري الفاسد؛ لاغتيال فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت قطر تمكنت من مصر بعد تمكن الإخوان من مفاصل الدولة وانتخاب الرئيس المعزول محمد مرسي ليكون ذراع لها في نشر الإرهاب على الأراضي المصري؛ إلا أن فخامة الرئيس المصري أطاح بتلك الأحلام الواهية ، مما جعل قطر تناصب مصر العداء وتبدأ في وضع خطتها للانتقام من ” السيسي ” .

وبدأت الخطة في عام 2013، حيث كلف تنظيم الحمدين الإرهابي مخابرات الدوحة باغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وخصص 200 مليون دولار لتلك العملية.

وجندت الدوحة خلية من أذناب الجماعة الإرهابية لتنفيذ عملية الاغتيال في عام 2015؛ حيث استقطبت ضباطًا سابقين بوزارة الداخلية لتدريب المنفذين، ووضعت الخطة النهائية لاستهداف موكب السيسي عبر سيارة ملغومة.

واستمرت قطر في التجهيز لتنفيذ خطتها، إلا أن الاستخبارات الأمريكية علمت بالأمر في عام 2016، وحذرت تميم بن حمد من مغبة الإقدام على هذا الأمر.

ولم يهتم تميم بتحذير أمريكا، وفي عام 2017 وضعت المخابرات القطرية ساعة الصفر لاغتيال السيسي خلال حضوره مؤتمرًا دوليًا في شرم الشيخ.

وأفشلت أمريكا مخططات قطر بتحذيرها لمصر؛ حيث علم فخامة الرئيس المصري بالمخطط وبطبيعة الحال تم اتخاذ التدابيراللازمة وإحباط الخطة القطرية الشيطانية.

يجدر الإشارة إلى أن النظام القطري حاول مسبقًا اغتيال الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والتخطيط مع القذافي لاغتيال الملك عبد الله رحمه الله، ويبدو أن النظام القطري لن يتغير ويستمر في ممارساته الغير أخلاقية ضد الأشقاء العرب.