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بالصور.. الأهلي يجري تدريباته النهائية قبل مواجهة الفيصلي

بالصور.. الأهلي يجري تدريباته النهائية قبل مواجهة الفيصلي
طلال الغامدي(صدى):

أجرى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تدريباته عصر اليوم الأحد ، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل ، استعدادًا لمواجهة الفيصلي وديًا مساء يوم غد الإثنين بملعب نادي الشباب في الرياض .

وركزت الحصة التدريبية ، على النواحي اللياقية والتكتيكية ، حيث قسم مدرب الفريق التونسي ، فتحي الجبال ، عناصر الفريق إلى مجموعتين مستهلًا المران بتدريبات تنافسية اعتمدت على السرعة والاستحواذ، وقبل نهاية المران نفذ عددًا من الجمل الفنية من خلال مناورة أقيمت على منتصف الملعب .


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