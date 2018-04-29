بالصور.. الأهلي يجري تدريباته النهائية قبل مواجهة الفيصلي

طلال الغامدي(صدى):

أجرى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تدريباته عصر اليوم الأحد ، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل ، استعدادًا لمواجهة الفيصلي وديًا مساء يوم غد الإثنين بملعب نادي الشباب في الرياض .

وركزت الحصة التدريبية ، على النواحي اللياقية والتكتيكية ، حيث قسم مدرب الفريق التونسي ، فتحي الجبال ، عناصر الفريق إلى مجموعتين مستهلًا المران بتدريبات تنافسية اعتمدت على السرعة والاستحواذ، وقبل نهاية المران نفذ عددًا من الجمل الفنية من خلال مناورة أقيمت على منتصف الملعب .