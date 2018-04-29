وظائف شاغرة في جمعية حماية المستهلك

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت جمعية حماية المستهلك وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات بمسمى “ محاسب ” ، للعمل بمقر الجمعية في مدينة الرياض.

وذلك وفق الشروط التالية: بكالوريوس محاسبة، إتقان مهارات استخدام البرامج المحاسبية وبرنامج إكسل، إتقان مهارات المتابعة والمراجعة، إتقان مهارات الحاسب الآلي، خبرة ودراية بالأمور المالية والمحاسبية، خبرة 3 سنوات، الاطلاع على معايير المحاسبة الدولية، وإعداد البيانات والتقارير المالية الشهرية والسنوية.

وقالت الجمعية إن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، علما بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات في تاريخ: 5-5-2018م.