قرار إغلاق المحلات مبكرًا يثير الجدل

علي القحطاني(صدى):

أثار قرار إغلاق المحلات في التاسعة مساءا ، الجدل والانقسام بين نشطاء مواقع التواصل ، ممن تعجبوا من عودة القرار إلى الساحة مرة أخرى .

وبالرغم من عدم صدور القرار رسميًا ، إلا أن المواطنين انقسموا بين من يرى أن هذه الفكرة ستزيد التوطين وتساعد الشباب السعودي على المنافسة ، بإدارة المحلات بطريقة جيدة من ناحية والتفرغ لحياتهم من ناحية أخرى ، وبين من يرى أن هذا القرار سيضر بالتجار في جال تطبيقه ، لأنه يعني أن المحلات لن تفتح إلا دقائق معدودة بين صلاتي المغرب والعشاء وبعد الصلاة حتى التاسعة ليلًا .

وأطلق مغردون ، وسمًا يعبرون فيه عن رأيهم في هذا القرار والذي تمثل في ” إغلاق المحلات الساعة 9 ليلا ” ، وهو ما حاولوا خلاله تقديم حججهم ومعتقداتهم بشأن القرار ، حيث قال مغرد : إن إغلاق المحلات سيكون أعظم قرار خصوصًا لشباب وبنات الوطن الذين لديهم طموح ويرغبون في منافسة البائع أو التاجر الأجنبي في القطاع الخاص .

وفي سياق منفصل ، قال مغرد آخر ” تطبيق القرار يمثل انتحار اقتصادي ، ليعلق الكاتب سعود الفوزان مضيفًا ” إذا كنا نريد أن نقلد الدول المتقدمة بهذا القرار، علينا أولاً أن نصل إلى ما وصلت إليه، ثم نتحرر من العالم الثالث وعندها سوف تقفل المحلات التجارية الساعة السادسة دون قرار من أي وزارة ” .