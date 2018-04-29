بالفيديو.. إصابة ستيني من قبل خمسيني بالطعن في الإحساء

نايف السالم(صدى):

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة الشرقية زياد الرقيطي، عن إصابة مواطن ستيني من قبل مواطن خمسيني بالطعن بمشاجرة في سوق الإبل بالاحساء مساء أمس السبت.

وقال الرقيطي: باشرت شرطة محافظة الاحساء مساء اول من امس الجمعة بلاغ من مواطن ستيني عن تعرضه للطعن من قبل مواطن خمسيني اثر خلاف فيما بينهما باحد الاسواق الشعبية بالمحافظة.

وأضاف واسفر عنه اصابة المبلغ بعدة اصابات وتم احالته على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم فيما تم القبض على المتهم وايقافه واحالة اوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.