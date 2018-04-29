النصر: لن نستغنى عن كاباناغا إلا في حالة واحدة

نواف السالم(صدى):

على الرغم من توصية المدرب الأوروغوياني دانيال كارينو، بالاستغناء عن المهاجم الكونغولي جونيور كاباناغا؛ إلا أن إدارة النصر مازالت غير مستعدة للاستغناء عنه.

وقالت مصادر إن إدارة النصر أوضحت أنها لن تفرط في لاعبها الكونغولي إلا بعد التعاقد مع مهاجم أجنبي يتفوق عليه فنياً.

وأضافت المصادر أن كاباناغا مطلوب حالياً من ناديين سعوديين، والإدارة تملك بطاقته الدولية حتى نهاية الموسم بعد المقبل.

على جانب أخر من المقرر أن يعلن رئيس النصر سعود آل سويلم أعضاء مجلس إدارته خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيختار سلمان المالك نائباً للرئيس، وأحمد البريكي أميناً عاماً للنادي.