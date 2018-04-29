رئيس ” الهلال الأحمر ” يثمن وضع خادم الحرمين حجر الأساس لمشروع ” القدية “

سعيد العجل(صدى):

ثمّن معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حجر الأساس لمشروع القدية الترفيهي يوم السبت الموافق 12 شعبان ، والذي كان قد أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في أبريل من العام الماضي.

وقال الدكتور القاسم بأن تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- لمثل هذه المشاريع ماهو إلا دلالة على حرص قيادتنا الحكيمة على صناعة قوة اقتصادية عظمى ليس في منطقة الشرق الأوسط وإنما في العالم خاصة وأن هذا المشروع هو استكمال لسلسلة من الخطوات اتخذتها المملكة لصناعة قوة اقتصادية وحضارية تساهم في نماء هذا الوطن وزيادة مكتسباته التنموية وتساهم في خلق فرص وظيفية عديدة لأبناء وبنات هذا الوطن.

وأبان الدكتور القاسم بأن مشروع القدية ضمن عدة مشاريع تسعى من خلالها الدولة إلى الإنطلاق بشكل حقيقي نحو تنمية الإيرادات غير النفطية للبلاد ولتعدد مصادر الإيرادات، وصناعة تاريخ دولة سعودية جديدة تكون واجهة سياسية اقتصادية على المستوى الدولي تلتقي فيها الثقافة مع الحضارة وبما لايتعارض مع المبادئ الاساسية التي قامت عليها الدولة منذ عهد الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – فالمملكة تسير بخطى متسارعة نحو صناعة تاريخ جديد يجعلها قوة عظمى في كافة المجالات.

وفي الختام قال الدكتور القاسم بأسمي ومنسوبي الهيئة نقدم الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الامين على حرصهم صناعة مستقبل يجعل منا نطمئن بأن هذا الوطن سينمو ويزدهر ويخلق فرص حقيقية لحياة كريمة لنا وأجيال المستقبل من أبناء وبنات هذا الوطن سائلاً المولى عزوجل أن ينعم هذا الوطن وأهله بالأمن والأمان وأن يحفظ قيادته من كل مكروه.