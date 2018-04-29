غدًا.. الصحة تعلن أسماء الفائزين بجائزة ” وعي “

أحمد الخبراني(صدى):

تعلن الصحة غداً الإثنين أسماء الفائزين بجائزتها للتوعية الصحية ” وعي ” وذلك خلال الحفل الذي يقام مساء غدٍ برعاية معالي وزير الصحة د توفيق الربيعة وبحضور عدد من كبار المسؤولين والقيادات الصحية والإعلاميين وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض حيث سيتم تكريم (١٠ ) فائزين في كل مسار من مسارات الجائزة (الأفلام القصيرة، الموشن جرافيك، تصاميم الإنفوجرافيك، التصوير الفوتوغرافي، سناب شات، مشاركة المدارس ) .

وكانت الصحة أطلقت المسابقة التوعوية الصحية ” وعي ” في نسختها الثانية بالشراكة مع البنك الأهلي التجاري، حيث تم تحديد 5 مسارات لدول الخليج كما تم تحديد مسار واحد لمدارس المملكة، وهناك أكثر من 50 فائز بجوائز مالية تتجاوز المليون ريال.

وتهدف الجائزة إلى رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع، وإستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي.