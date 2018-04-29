هزازي: سأشارك في مونديال روسيا

ماجد محمد(صدى):

أبدى لاعب نادي بوتوشاني الروماني نايف هزازي حماسة واستعداده للمشاركة مع الأخضر في مونديال روسيا 2018.

وقال هزازي إنه متأهب للعودة من جديد وخوض معركة المونديال مع الأخضر، مشيرًا إلى أنه سيعود لدوري المحترفين من بوابة أحد الأندية الجماهيرية الكبيرة.

كما لفت إلى أنه متحمس للظهور الرسمي الأول مع بوتوشاني الروماني، موضحًا أنه سيسعى جاهدًا لإثبات نفسه في التجربة، من خلال وضع بصمته بتسجيل الأهداف.

وكان هزازي قد انضم لصفوف بوتوشاني الروماني، الذي سيلعب ضد غازميتان مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الروماني لكرة القدم.