أزمة كبيرة مع الاتحاد المصري للكرة تثير غضب محمد صلاح

ماجد محمد(صدى):

أعرب نجم ليفربول والمنتخب المصري ، محمد صلاح ، عن غضبه من معاملة الاتحاد المصري لكرة القدم ، للأزمة التي تواجه الطرفين .

وقال ” صلاح ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : بكل أسف .. طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا .. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا .