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أزمة كبيرة مع الاتحاد المصري للكرة تثير غضب محمد صلاح

أزمة كبيرة مع الاتحاد المصري للكرة تثير غضب محمد صلاح
ماجد محمد(صدى):

أعرب نجم ليفربول والمنتخب المصري ، محمد صلاح ، عن غضبه من معاملة الاتحاد المصري لكرة القدم ، للأزمة التي تواجه الطرفين .

وقال ” صلاح ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : بكل أسف .. طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا .. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 2 ساعتين

معه حق هو لاعب كبير وله قدره

[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 2 ساعتين

يجب أن تحل المشكلات حتى لا تأثر على الأداء في المونديال ويكون فيه حساسية

[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 1 ساعة

ما يعرفون قيمة اللي يملكون.. ما يدرون إسرائيل عينها فيه

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