أزمة كبيرة مع الاتحاد المصري للكرة تثير غضب محمد صلاح
أعرب نجم ليفربول والمنتخب المصري ، محمد صلاح ، عن غضبه من معاملة الاتحاد المصري لكرة القدم ، للأزمة التي تواجه الطرفين .
وقال ” صلاح ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : بكل أسف .. طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا .. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا .
فهد[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 2 ساعتين
معه حق هو لاعب كبير وله قدره
فيصل[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب أن تحل المشكلات حتى لا تأثر على الأداء في المونديال ويكون فيه حساسية
نوير[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 1 ساعة
ما يعرفون قيمة اللي يملكون.. ما يدرون إسرائيل عينها فيه
🇸🇦 myad 🇸🇦[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 3 دقائق
الله يعين