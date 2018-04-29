بالفيديو.. لحظة ابتلاع ماكينة فرم لعامل وتمزقه داخلها
رصدت كاميرا مراقبة دا أحد مصانع تدوير المخلفات في زيلينودوسسك بتتارستان ، تعرض عامل لحادث مفجع بعدما ابتلعته ماكينة فرم داخلها ليلقى مصيرًا مأساويًّا داخلها.
وأظهر فيديو ألتقطته الكاميرا لحظة وقوع الحادث، وصعد العامل لمتابعة عمل الماكينة والمساعدة في تسييرها بإزاحة القطع المتعثرة داخلها أثناء عملها، ليختل توازنه ويسقط.
ناصر[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه لا إله إلا الله
فهد[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10248 ] نشر منذ 1 ساعة
أووووف . لا حــول ولا قــوة الا بالله . الله يـرحـــمه .
“شيخةة النسوآن .. 👑[ عدد التعليقات: 10382 ] نشر منذ 41 دقيقة
ااهه 😢😢 حسيت ان عظمي يتفتفت