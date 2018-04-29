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بالفيديو.. لحظة ابتلاع ماكينة فرم لعامل وتمزقه داخلها

بالفيديو.. لحظة ابتلاع ماكينة فرم لعامل وتمزقه داخلها
نورة الشهري(صدى):

رصدت كاميرا مراقبة دا أحد مصانع تدوير المخلفات في زيلينودوسسك بتتارستان ، تعرض عامل لحادث مفجع بعدما ابتلعته ماكينة فرم داخلها ليلقى مصيرًا مأساويًّا داخلها.

وأظهر فيديو ألتقطته الكاميرا لحظة وقوع الحادث، وصعد العامل لمتابعة عمل الماكينة والمساعدة في تسييرها بإزاحة القطع المتعثرة داخلها أثناء عملها، ليختل توازنه ويسقط.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه لا إله إلا الله

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله

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