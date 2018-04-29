نظام القمع القطري لم يتوقف يوما عن تمويل فصائل ” ولايه الفقيه “

طلال الضوي(صدى):

أكد إئتلاف المعارضة القطرية، اليوم الأحد، على ان نظام القمع القطري لم يتوقف يومًا عن تمويل فصائل نظام ولاية الفقيه، بغض النظر اذا كان هناك حجة الفدية لإطلاق رهائن او لا، حسبما ذكر الائتلاف.

وأضاف ائتلاف المعارضة القطرية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن ما نشر في الإعلام الأجنبي من وثائق تؤكد إنخراط النظام القطري في دعم ميليشيات إيران الإرهابية ليس إلا جزء بسيط من مسار تاريخي أسود طويل لهذا النظام المنافق.

وتابع سلسلة التغريدات: ” وأحد فصول هذا المسار الفضائحي ،هو أن هناك مخصصات مالية شهرية ثابتة ضخمة لإرهابيي ايران تحدثنا عنها وكشفنا تفاصيلها اكثر من مرة ” .

واستكمل: ” ودائما كان وما زال يتخذ هذا التمويل والدعم أوجه عدة، إن كان بالمال او لوجستيا وتنسيقيا في المجالات الامنية والاستخباراتية والاعلامية والسياسية ” .

واختتم: ” وبالإضافة إلى غرف العمليات المشتركة بين اجهزة تميم القمعية و ميليشيات ايران في لبنان وسوريا والعراق واليمن. ويمتد هذا طبعا الى دول في افريقيا وآسيا ,حيث يتم التنسيق على أعلى مستوى بين النظام القطري والتركي والايراني ” .