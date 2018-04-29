” الزكاة والدخل ” توضح غرامات المنشآت المتأخرة في تقديم الإقرار الضريبي

عادل الحربي(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل ، إن غرامة عدم تقديم المنشآت للإقرار الضريبي ، بشأن ضريبة القيمة المضافة في المدة المحددة ، لن تزيد عن 25% أو تقل عن نسبة 5% من قيمة الضريبة التي يتعين على المنشأة الإقرار بها .

وأشارت الهيئة في بيان لها ، إلى أن المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من 375 ألف إلى مليون ريال ، وسجلت اختيارًا في نظام ضريبة القيمة المضافة ، ملزمة بتقديم إقراراتها الضريبية ، ومن ثم فعليها تقديم إقراراتها كل 3 أشهر ، لافتة إلى ضرورة سداد المنشآت لضريبة القيمة المضافة المستحقة عن طريق حوالة بنكية إلى الحساب المصري المخصص للهيئة حول هذا الغرض ، من خلال اختيار نظام الدفع ” سداد ” .