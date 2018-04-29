أمير الرياض يلتقي قيادات قطاع خدمات توزيع المياه ويطلع على المشاريع الجاري تنفيذها

سعيد العجل(صدى):

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم ، على عرض عن مشروعات المياه والخدمات البيئية في منطقة الرياض خلال اجتماع سموه بقيادت شركة المياه الوطنية وهم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، ومدير عام خدمات المياه بمنطقة الرياض المهندس سليمان بن عبد الله البصيلي، ونائب الرئيس للمشاريع والشؤون الهندسية والمبادرات في الشركة المهندس صالح بن محمد الغامدي، وعدد من قيادات القطاع.

وقدم عرض تفصيلي عن جهود قطاع خدمات توزيع المياه لتطوير البنى التحتية والمنظومات التشغيلية بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى شرح وافٍ عن مشاريع مبادرات التحول الوطني 2020 بمنطقة الرياض، خلال العامين 2017 و2018، والتي اشتملت على 99 مشروعاً بقيمة تتجاوز تكلفتها 4,09 مليار ريال لمنطقة الرياض.

ووقف سموه على المشاريع الجاري تنفيذها في منطقة الرياض، والتي ينفذ منها قطاع خدمات توزيع المياه حالياً 125 مشروعاً مائياً بقيمة 8,106 مليار ريال، نصيب مدينة الرياض منها 26 مشروعاً للمياه بقيمة 3.013 مليارات ريال، أما مشاريع الصرف الصحي في العاصمة الرياض فبلغت 48 مشروعاً بإجمالي يقدر بـ 3.270 مليارات ريال، فيما يتم تنفيذ 33 مشروعاً للمياه في محافظات منطقة الرياض بقيمة 1.1 مليار ريال، كما تبلغ مشاريع الصرف الصحي بالمحافظات التابعة للمنطقة 12 مشروعاً بقيمة 653 مليون ريال.

