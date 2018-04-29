لجنة التوعية من ” الفوركس ” تبدأ أعمالها

عادل الحربي(صدى):

بدأت، اللجنة الدائمة للتوعية من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية ” الفوركس ” غير المرخص، في أعمالها بعد عقد اجتماعات دورية لوضع خطتها التوعوية.

ومن المقرر أن تعمل اللجنة على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من هذا النشاط ومواجهته، وكذلك وكذلك عدم الترخيص للمواقع أو الشركات التي تعمل فيها وعدم السماح لها بالإعلان أو الرعاية للجهات أو المناسبات في المملكة.

ونبَّهت اللجنة على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من الوقوع في مخاطر الاستثمار أو المساهمة أو التعامل أو التداول بأي مبالغ مع أي مؤسسة كانت، دون التأكد من نظاميتهم وحصولهم على التراخيص.

أكدت على خطورة التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة، والتي تروج من خلال الاتصال الهاتفي المباشر أو من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصاً استثمارية ووعوداً بتحقيق مكاسب مالية.

كما طالبت الأشخاص الذين يُعرض عليهم هذا الاستثمار أو يصلهم تسويق بذلك من شخص في المملكة إلى الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.