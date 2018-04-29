” صدارة للكيمائيات ” تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة صدارة للكيميائيات، عن حاجتها لعدد من الموظفين ؛ لشغل الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة.

وقالت إن الوظائف، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتية:

– محلل إدارة تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو نظم المعلومات الإدارية، أو هندسة البرمجيات).

– مهندس أول المشروع: درجة البكالوريوس في أي تخصص هندسي، أو ما يعادلها.

– مهندس تحسين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الميكانيكية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مهندس إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الكهربائية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت الشركة، أن التقديم سيكون متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم، وللمزيد من تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، والتقديم يرجى الدخول هنـــا .