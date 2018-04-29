أمير تبوك يستقبل مدير عام السجون

محمود البلوي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالإمارة مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الاسمري ورحب سموه باللواء الأسمري مؤكداً سموه على الدور الهام للسجون من خلال برامج الاصلاح والتأهيل ونوه ​سمو أمير المنطقة بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة بقياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد حفظهم الله للسجناء وأسرهم.

وأعرب مدير عام السجون عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك لدعم وحرص سموه لأداره سجون المنطقة.

