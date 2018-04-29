الراقصة صافينار ترد على إرهابي هدد بتفجير كوبري أثري بسب خيانتها له

أماني الغامدي(صدى):

نفت الراقصة الأرمينية صافينار ، في تصريحات إعلامية ، علاقتها بشخص مجهول أدعى أنه أرهابي وهدد بتفجير كوبري القناطر الخيرية الأثري في مصر ، بسبب خيانتها له .

وأكد صافينار ، أنها لم تسمع قط عن شخص يٌدعى أحمد السبكي ، وبالتالي لم تكن على علاقة به كما يدعي .

وأشارت صافينار في تصريحاتها ، أن هذا الشخص مريض نفسي يجب القبض عليه وعلاجه أو سجنه .

وكانت تلقّت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية المصرية ، أمس السبت، بلاغًا ادّعى فيه شخص أنه إرهابي، وهدد بنسف كوبري القناطر الخيرية الأثري ، مؤكدا أن ما دفعه لذلك خيانة الراقصة صافينار له .

وقال الإرهابي في أتصال هاتفي للشرطة ، “ أنا أحمد السبكي.. إرهابي وارتدي حزامًا ناسفًا وسأفجر كوبري القناطر الخيرية الأثري بالمتفجرات.. بعد أن تأكدت من خيانة الراقصة صافينار ” ، بهذا البلاغ استنفرت الأجهزة الأمنية، وهرعت الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، ودفعت وحدات المفرقعات لتمشيط المنطقة بالكامل.