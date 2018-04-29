” الصحة ” تحصد جائزتين عالميتين عن برنامج أداء الصحة

أحمد الخبراني(صدى):

حصدت وزارة الصحة جائزتين عالميتين من منظمة الإدارات الإستشارية في لندن عن برنامج أداء الصحة الذي تنفذه الوزارة وحققت فيه نتائج إيجابية حيث كانت الجائزة الأولى تقديرية في مجال تحسين الخدمات العامة، والثانية جائزة أفضل مشروع بالمستوى الدولي للعام 2018.

وكانت الصحة قد تقدمت ببرنامج أداء الصحة الذي يتم تطبيقه حالياً في 72 مستشفى بكافة مناطق المملكة بهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة الأداء في محاور الخدمات الرئيسة بقياس 42 مؤشراً بالطوارئ، التنويم، العيادات الخارجية، العنايات المركزة، العمليات، المختبرات، الأشعة كما يتم قياس مؤشرات الرضى، ومن ثم يتم إستهداف الفرص بالتحسين.

الجدير بالذكر أن الصحة قامت بتنفيذ العديد من البرامج الخدمية وإطلاق المبادرات النوعية والتي أسهمت بحمد الله في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء في المرافق الصحية.

كما تم تحقيق نتائج مرضية في برنامج (أداء الصحة ) وهو مايتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

كما يأتي إطلاق منظومة الصحة مبادراتها لبرنامج التحول الوطني سعياً للعمل على خلق قيمة مضافة في ” الصحة ” من خلال تحسين النتائج الصحية والحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.

تجدر الإشارة أن منظمة الإدارات الإستشارية ومقرها في لندن تعلن جوائزها في عدة محاور ادارية وقيادية للمؤسسات التي تقدم مشاريعا نوعية تطويرية في مجالات متعددة.