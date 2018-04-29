في الخبر وينبع.. إتاحة 1656 وحدة سكنية لمستفيدي ” سكني ” على الشواطئ

نايف السالم(صدى):

وفَّرت وزارة الإسكان، 1656 فيلا على شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي للمستفيدين من برنامج ” سكني ” ، وذلك في مدينتي الخبر وينبع، بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويتميز مشروعا ” إطلالة البحر ” و ” براسن ينبع ” ، في المحافظتين بموقعيهما الاستراتيجيين في قلب المدينة، وإطلالتهما البحرية، كما يُعدّا قفزة نوعية في المشاريع السكنية التي تقدمها الوزارة.

ووصل عدد الوحدات السكنية في مشروع ” إطلالة البحر ” إلى نحو 1000 فيلا، بمساحات متنوعة تبدأ من 300 متر مربع، فيما يصل إجمالي مساحة المشروع 400 ألف متر مربع، في محافظة الخبر.

ويوفر مشروع، 656 وحدة سكنية ما بين تاون وهاوس وشقق، على بعد نحو 500 متر فقط من كورنيش المدينة، وفي أحد أحيائها، وقد تم بناء منطقة تجارية خاصة بالمشروع كأول ” بوليفارد ” في محافظة ينبع.

ويتمثل التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص في المشروعين، في أنه تم استغلال أراضي القطاع الخاص في ضخ آلاف الوحدات السكنية للسوق العقاري، وذلك بأسعار لا تتجاوز الـ750 ألف ريال كحد أقصى.