عادل عزت يكشف الهدف من التنظيم الجديد لميزانيات الأندية

ماجد محمد(صدى):

علق عادل عزت رئيس اتحاد كرة القدم ، على القرارات الجديدة التي تم إصدارها أمس بشأن تنظيم الأوضاع في مجال كرة القدم في المملكة.

وقال ” عزت ” في برنامج ” أكشن يا دوري ” ، إن التنظيم الجديد لميزانيات الأندية هدفه ضبط المصروفات، ووضع حد أدنى لتصنيف التعاقد مع الأجانب في موسم 2019-2020.

وشملت القرارت أن تراعي الأندية في الميزانية أن لا تزيد المصروفات عن إجمالي الإيرادات، مع شرط ألا يتجاوز البند المقرر لأجور المدربين واللاعبين وانتقالاتهم 70% من إجمالي دخل الفريق الثابت، على أن تصرف نسبة الـ30% المتبقية على الجوانب التطويرية والإدارية والتشغيلية.