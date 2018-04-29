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نابولي يستقر على مدرب بديل لماوريتسيو ساري

نابولي يستقر على مدرب بديل لماوريتسيو ساري
ماجد محمد(صدى):

بدأت إدارة نابولي ، في البحث عن مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم ، كبديل للمدرب الحالي ماوريتسيو ساري ، في حال رحل عن الفريق مع نهاية الموسم الرياضي الحالي .

وجاء ذلك ، بعدما ربطت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا ، بين ” ساري ” وناديي تشيلسي وأرسنال ، فضلًا عن إنتشار أنباء بوجود مفاوضات مع موناكو الفرنسي ، وهو ما دفع الإدارة للبحث عن بديل جديد على سبيل الاحتياط .

ووفقًا لوسائل إعلامية إيطالية ، فإن مجلس إدارة نابولي ، يفكر جديًا في التعاقد مع المدرب السابق للفريق ، الإسباني رافائيل بينيتيز ، وهو المدير الفني الحالي لنيو كاسل الإنجليزي .


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