نابولي يستقر على مدرب بديل لماوريتسيو ساري

ماجد محمد(صدى):

بدأت إدارة نابولي ، في البحث عن مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم ، كبديل للمدرب الحالي ماوريتسيو ساري ، في حال رحل عن الفريق مع نهاية الموسم الرياضي الحالي .

وجاء ذلك ، بعدما ربطت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا ، بين ” ساري ” وناديي تشيلسي وأرسنال ، فضلًا عن إنتشار أنباء بوجود مفاوضات مع موناكو الفرنسي ، وهو ما دفع الإدارة للبحث عن بديل جديد على سبيل الاحتياط .

ووفقًا لوسائل إعلامية إيطالية ، فإن مجلس إدارة نابولي ، يفكر جديًا في التعاقد مع المدرب السابق للفريق ، الإسباني رافائيل بينيتيز ، وهو المدير الفني الحالي لنيو كاسل الإنجليزي .