بالصور.. الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم تحتفل بطلابها المستفيدين من البرامج

سعيد العجل(صدى):

احتفلت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم في مدينة الرياض مساء الخميس الماضي ٨/ ١٠/ 1439هـ بطلابها المستفيدين من برامج الجمعية تحت شعار ” فرحتهم فرحتنا ” وذلك في مجمع تالا مول بمدينة الرياض.

ويتزامن الحفل الختامي والمهرجان الترفيهي لطلاب الجمعية وشركاء النجاح مع الاحتفاء باليوم الخليجي لصعوبات التعلم ٢٠١٨م تحت شعار (قادرون على الإبداع).

أقيم الحفل الطلابي برعاية مدير إدارة التربية الخاصة بإدارة تعليم الرياض الأستاذ/ عبدالرحيم آل الشيخ، وبحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عثمان آل عثمان، ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة والمعلمين وأولياء الأمور.

وفي مبتدأ الحفل، ألقى المدير التنفيذي للجمعية أ. حمد حكمي كلمة هنأ فيها الطلاب والطالبات من ذوي صعوبات التعلم على نجاحهم وإتمامهم لخططهم الدراسية، وشكر الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات بالجمعية الخيرية لصعوبات التعلم وشركاء النجاح والإعلاميين على تعاونهم ودعمهم ومساندتهم وجهودهم الطيبة لخدمة ذوي صعوبات التعلم طيلة العام الدراسي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ.

وبحضور جمع من التربويين وتفاعل كبير من أولياء الأمور ومشاركة الفرقة الكشفية للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، ابتدأت الاحتفالية والمعرض المصاحب مشتملةً على عدد من البرامج التي نالت استحسان الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ومنها الرسم على الوجه، والرسم على الرمل، وركن التلوين، والمسابقات الترفيهية، والألعاب الحركية، والشخصيات الكرتونية، والفقرات الإنشادية والاستعراضية وأوبريت يا وطن، بالإضافة لمسيرة طلاب الجمعية واستعراض قصص النجاح.

وحرصاً من الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم على تعزيز شراكاتها، فقد دعت الجمعية السعودية للتربية الخاصة وكذلك مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة لدعم هذه الفعالية بركن خاص بكل منها. كما حرص فريق عمل الجمعية على تقديم خدمات التوعية خلال الاحتفالية وشملت الاستشارات والإرشاد وشرح مفهوم صعوبات التعلم لرواد المعرض وحضور الاحتفال، واستعراض خدمات الجمعية التي تقدمها في هذا الصدد.

يشار إلى أن الحفل قد حظي بتغطية إعلامية وإلكترونية ومتابعة وحضور كبير ضم العديد من أطياف المجتمع، وتخللته سحوبات على أجهزة ذكية للحضور، وتقطيع كعكة النجاح وتكريم بحضور الطلاب وأولياء أمورهم والمشاركين وشركاء النجاح، فيما التقطت الصور التذكارية على المسرح في نهاية هذه الفعالية.

