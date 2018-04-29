طفلة تفقد أذنها في هجوم وحشي لكلب مفترس

واشنطن(صدى):

تعرضت طفلة أمريكية صغيرة تبلغ من العمر 3 سنوات ، لحادث مروع ، حيث فقدت به أذنها إثر هجوم كلب مفترس، حينما كانت تلعب في منزل جدتها، بولاية “ ميشيجان ” الأمريكية.

وعلقت والدة الطفلة على الواقعة عقب نشر صورها بمواقع التواصل الاجتماعي ، أن الكلب كان يمسك رأسها بين فكيه، مما أدى إلى إصابتها بشكل سيء، لدرجة أن أغلب وجهها من الجهة اليسرى تمت خياطته.

وأشارت إلى أنهم يحاولون جمع الأموال لإجراء العملية الجراحية لابنتهم لتركيب أذن صناعية ، حيث إن تأمين العائلة الصحي لن يغطي التكلفة الباهظة التي تحتاجها الجراحة.

وحاولت قوات الشرطة المحلية، وقسم مكافحة الحرائق، إلى جانب الشركات المحلية، المساعدة في جمع الأموال .