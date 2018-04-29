” كم تصرف ” يثير الشكوك.. ومواطنون يكشفون رواتبهم بوضوح

علي القحطاني(صدى):

بنحو 15 ألف تغريدة، تفاعل المواطنين على وسم ” كم تصرف في الشهر ” ، الذي أصبح أكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” في ساعات قليلة.

وعبَّر المغردون، عن استكارهم للهاشتاج مشكِّكين في الهدف من تدشينه، فيما كشف آخرون بمنتهى الوضوح عن رواتبهم الشهرية وفيما يصرفوها.

وقال أحد المغردين: ” الراتب 10400 2700 أقساط بنك الراجحي 1450 أقساط بنك التسليف 1700 أقساط سياره 1400 إيجار شقة 450 بيانات وجوال 150 ماء كهرب 200 المجموع =8050 يبقى لي 2350 اسدد فيها الناس اللي تسلفت منهم الشهر اللي طاف وأبدا اتسلف من جديد وعلى هذا الحال لين ربي يزينها ” .

وغردَّت إحدى الناشطات : ” زوجي موظف بند مستخدم الراتب 3900 شامل البدلات + 1000 بدل المعيشه قسط سيارة 1400 مقاضي بيت 600 مصروف السيارة 500 بالشهر قروض اخرى 882 ريال قرض الزواج 1000 بالشهر باقي الكهرباء تقريبا 200 بالشهر مصروفي 500 واحيان 300 خاصه لي كيف نوفر … ؟؟ ” .

فيما أضافت مغردة أخرى : ” راتب زوجي ١٠٨٠٠ كان المصروف بيده مايبقى من الراتب شي فقررنا نجرب ويصير المصروف بيدي وصار المصروف بالشهر ١٨٠٠ وكل ٣ شهور ٥٠٠ عشان نشحن النت وقدرنا نوفر ونشتري سياره والآن جاري التجميع وإن شاء الله نشتري أرض مع العلم والله العظيم مو ناقصنا شي مو بخل فقط إدارة صح ” .

واستنكر أحد المغردين الوسم، قائلاً : ” سبحان الله يابعض الناس!! على جرف!! تسأله يجيب اللي ابطنه كله!! الراتب يا ناس مسألة شخصية ولا يجوز لك تكشف أوراقك للآخرين وربما يكون هذا الهاشتاق له أهداف ليست بصالحك أو صالح الوطن، لذا أرجو التوقف عن كع العلوم ” .

وأضاف آخر: ” كم تصرف في الشهر؟ كم إيجار بيتك.!؟ كم راتبك .!؟ نماذج أسئلة لا داعي لها هي من الفضول الممقوت الذي ليس لك حق في معرفتها حتى وإن كنت صديقا .. فلن تنفعك بشيء ولن تزيد في حياتك أو تنقص .. إن تكلم بها من نفسه فهو حر وإن سكت عنها ليس لك في أن تتدخل في حياته ” .

يشار إلى أنه قد تم إيداع الرواتب في حسابات الموظفين، الخميس الماضي، وهو موعد إيداع راتب شهر أبريل الجاري، بدلاً من يوم 27 والذي يوافق يوم الجمعة الإجازة الرسمية في البلاد.