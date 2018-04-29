العثور على طفل الليث الهارب.. ووالده يكشف التفاصيل

نايف السالم(صدى):

أكدت أسرة الطفل الذي هرب بسيارة والده في محافظة الليث ، إنها تمكنت من العثور عليه نائمًا داخل المركبة ، على طريق الجموم شمال مكة المكرمة ، بعد اختفائه لمدة 3 أيام .

وعثر عم الطفل عليه بمحض الصدفة ، أثناء ذهابه لإيصال أبنائه إلى المدرسة ، ليشاهد سيارة من نوع ” هايلكس ” متوقفة على جانب الطريق ، وتشبه مواصفات سيارة شقيقه المفقودة بالليث ، وبابها مفتوح ، فتوقف ليجد الطفل نائمًا بداخلها ، فأيقظه واصطحبه معه إلى المنزل .

واتصل العم بوالد الطفل ، وأبلغه بعثوره على ابنه المفقود ، بصحة جيدة ، ليتجه الوالد إلى منزل شقيقه ويتسلم نجله .

ومن جانبه ، أشار والد الطفل ، إلى أن ابنه هرب بالسيارة من قرية الشاقة في منتصف الليل يوم الخميس الماضي ، واتجه إلى منتزه العين الحارة الواقعة شرق الليث ، ثم غادر إلى جدة ، وبدأ مزاولة مهنة ” الكدادة ” ليحصل على قيمة الوقود ، مضيفًا أنه في طريقه للجموم ، غلبه النعاس واضطر للتوقف على جانب الطريق والنوم بداخل المركبة .

وأوضح أن نجله كان ضعيفًا لأنه اكتفى بشرب الماء فقط ولم يتناول الطعام لمدة يومين ، لتوفير الوقود ، مؤكدًا أنه لم يكن يرغب في العودة مجددًا إلى أسرته .