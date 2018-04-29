العثور على طفل الليث الهارب.. ووالده يكشف التفاصيل
أكدت أسرة الطفل الذي هرب بسيارة والده في محافظة الليث ، إنها تمكنت من العثور عليه نائمًا داخل المركبة ، على طريق الجموم شمال مكة المكرمة ، بعد اختفائه لمدة 3 أيام .
وعثر عم الطفل عليه بمحض الصدفة ، أثناء ذهابه لإيصال أبنائه إلى المدرسة ، ليشاهد سيارة من نوع ” هايلكس ” متوقفة على جانب الطريق ، وتشبه مواصفات سيارة شقيقه المفقودة بالليث ، وبابها مفتوح ، فتوقف ليجد الطفل نائمًا بداخلها ، فأيقظه واصطحبه معه إلى المنزل .
واتصل العم بوالد الطفل ، وأبلغه بعثوره على ابنه المفقود ، بصحة جيدة ، ليتجه الوالد إلى منزل شقيقه ويتسلم نجله .
ومن جانبه ، أشار والد الطفل ، إلى أن ابنه هرب بالسيارة من قرية الشاقة في منتصف الليل يوم الخميس الماضي ، واتجه إلى منتزه العين الحارة الواقعة شرق الليث ، ثم غادر إلى جدة ، وبدأ مزاولة مهنة ” الكدادة ” ليحصل على قيمة الوقود ، مضيفًا أنه في طريقه للجموم ، غلبه النعاس واضطر للتوقف على جانب الطريق والنوم بداخل المركبة .
وأوضح أن نجله كان ضعيفًا لأنه اكتفى بشرب الماء فقط ولم يتناول الطعام لمدة يومين ، لتوفير الوقود ، مؤكدًا أنه لم يكن يرغب في العودة مجددًا إلى أسرته .
نهى[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 40 دقيقة
مؤكد صاير شئ مخليه مو حابب يضل
ناصر[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 39 دقيقة
يتفق معك اخت نهى يجي أن يقوموا الآباء بمصادقة الأبناء والتقرب لهم
المر[ عدد التعليقات: 1218 ] نشر منذ 34 دقيقة
الحمد لله اللي لقيه اهله باين الولد حريف في السياقه ماشاء الله عليه الطايف وجده ويعرف الطرق الاهل المفروض يعطفوا علي عيالهم المدح والكلام الطيب يعزز نفسياتهم عشان يحبونهم ويحبوا لبيت الله يصلح الشان