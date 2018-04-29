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  3. 3 حالات تسمح بنقل العامل من منشأة لأخرى دون موافقة صاحب العمل

3 حالات تسمح بنقل العامل من منشأة لأخرى دون موافقة صاحب العمل

3 حالات تسمح بنقل العامل من منشأة لأخرى دون موافقة صاحب العمل
عادل الحربي (صدى):

كشفت خدمة العملاء في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن إمكانية نقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل الحالي في بعض الحالات.

وأشارت عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن الحالات التي يتم فيها نقل العامل دون موافقة صاحب العمل هي: إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية، و إن لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية، و إن ثبتت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين الذي قال: ” اذا تم نقل كفالتي لمنشأة اخرى دون موافقه الكفيل الاول وتم ابلاغي لانه الاقامة و رخصة العمل منتهية يمكن ذلك فهل هنالك رسوم لنقل الكفالة ام لا؟ ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 49 دقيقة

طيب من وين بنعرف شو صارلهم الله يسترها عليهم يارب

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 48 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله مين المسئول عن ها دول العمال

[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 47 دقيقة

معافين أن شاء الله

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