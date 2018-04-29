3 حالات تسمح بنقل العامل من منشأة لأخرى دون موافقة صاحب العمل
كشفت خدمة العملاء في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن إمكانية نقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل الحالي في بعض الحالات.
وأشارت عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن الحالات التي يتم فيها نقل العامل دون موافقة صاحب العمل هي: إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية، و إن لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية، و إن ثبتت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل.
وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين الذي قال: ” اذا تم نقل كفالتي لمنشأة اخرى دون موافقه الكفيل الاول وتم ابلاغي لانه الاقامة و رخصة العمل منتهية يمكن ذلك فهل هنالك رسوم لنقل الكفالة ام لا؟ ” .
فيصل[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 49 دقيقة
طيب من وين بنعرف شو صارلهم الله يسترها عليهم يارب
فهد[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 48 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله مين المسئول عن ها دول العمال
نهى[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 47 دقيقة
معافين أن شاء الله