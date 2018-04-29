3 حالات تسمح بنقل العامل من منشأة لأخرى دون موافقة صاحب العمل

عادل الحربي (صدى):

كشفت خدمة العملاء في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن إمكانية نقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل الحالي في بعض الحالات.

وأشارت عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن الحالات التي يتم فيها نقل العامل دون موافقة صاحب العمل هي: إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية، و إن لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية، و إن ثبتت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين الذي قال: ” اذا تم نقل كفالتي لمنشأة اخرى دون موافقه الكفيل الاول وتم ابلاغي لانه الاقامة و رخصة العمل منتهية يمكن ذلك فهل هنالك رسوم لنقل الكفالة ام لا؟ ” .