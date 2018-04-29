بالصور.. تشييع جنازة الشهيد علي حمدي بحضور لفيف من المسؤولين

تركي السالم(صدى):

أقيمت، ظهر اليوم، صلاة الميت على الشهيد علي حمدي الذي استشهد جراء تعرُّض منزله لمقذوف من مليشيا الحوثي الإيرانية بمحافظة صامتة التابعة لمنطقة جازان.

وحضر الصلاة، قائد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة جازان المقدم عبدالرحمن بن عبدالله القحطاني ووكيل محافظة صامطة مصطفى قحل ومساعد مدير شرطة محافظة صامطة المقدم أحمد قحل.

وتم تشييع الشهيد إلى مثواه الأخير وتوشحت جنازته بعلم الوطن، في حضور مجموعة من ضباط قوة الطوارئ الرائد شبيب الشهراني والرائد خالد بن ناصر القحطاني و الرائد عبدالله عسيري والنقيب إبراهيم الطوهري والملازم أول ياسر الزهراني وعدد كبير من زملاء الشهيد وجمع غفير من الأهالي، الذين حضروا العزاء أيضاً.

يذكر أن الشهيد علي عبده حمدي هو أحد منسوبي رئاسة أمن الدولة بقوة الطوارئ الخاصة بجازان، واستشهد يوم الجمعة الماضية.

وقدَّم والده، الشكر لسعادة قائد القوة والضباط وزملاء الشهيد على هذه الوقفة الإنسانية منهم، داعياً الله عز وجل أن يرحم الشهيد ويحفظ أمن وأمان هذا البلد وأن يحفظ ولاة الأمر والأمة الإسلامية.

