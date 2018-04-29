أطعمة هامة لتخفيف تورم القدمين أثناء الحمل

متابعات(صدى):

قالت أخصائية تغذية ، أن تورّم القدمين من المشاكل الشائعة خلال رحلة الحمل، ويرجع سببها لاحتباس الماء وزيادة الضغط على الأوردة، وتتزايد المشكلة في الطقس الحار ، ويحدث التورّم عادة حول مفصل الأنكل، ومفاصل الأصابع لكنه لا يقتصر على القدمين، فيمكن أن يمتد التورّم إلى الوجه وأسفل الظهر.

وفي هذا الصدد كشفت الأخصائية عن بعض الحلول الفعّالة للمشكلة من خلال النظام الغذائي:

– أطعمة تطرد الماء: بعض الأطعمة تحسن وظائف الكليتين والدورة الدموية وتزيد إدرار البول لتقليل احتباس السوائل في الجسم، وأهم هذه الأطعمة: الكراث، والجرجير، والتفاح، والفواكه الحمضية كالبرتقال واليوسفي، والقليل من البقدونس.

– أطعمة لتوازن السوائل: تحث الرابطة الأميركية للحمل السيدات الحوامل على تناول ما يكفي من البوتاسيوم لتقليل التورّم وفي الوقت نفسه الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم. لذا، ينبغي على الحامل تناول 4700 ملغ من البوتاسيوم يومياً لتلبية احتياجات زيادة كمية الدم داخل الجسم في هذه المرحلة.

– لزيادة البوتاسيوم تناولي: اللحوم والسمك والفواكه والخضروات والبقول ومنتجات الألبان.

– أطعمة أخرى: تشير التقارير إلى أن بعض المغذيات تساعد على تقليل التورّم أثناء الحمل، مثل فيتامين “سي” وفيتامين “إي” والسيلينيوم. وللحصول على هذه المغذيات تناولي: البطيخ والبطاطا والفلفل والفواكه الحمضية والذرة والمكسرات.

– تجنّبي هذه الأطعمة: خلال الحمل لا تناسبك الحبوب المكرّرة والمخبوزات الجاهزة والبطاطس المقلية والدهون المشبعة التي توجد في زيوت القلي وخاصة بالمطاعم.