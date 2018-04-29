الأمير فهد بن سلطان يلتقي مدير جامعة تبوك

محمود البلوي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالإمارة، معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي.

وشكر سمو امير المنطقة معالي مدير الجامعة ومنسوبيها وهنئهم على التنظيم لحفل التخرج وتفاعل أهالي المنطقة وانطباعاتهم بشكل أسر وابهج الجميع.

وقال سموه لقد سعدت بتخريج الاف الطلبة والطالبات وادائهم القسم وهذا كان منظر سعد به الحضور، مؤكدا سمو ه على ان تعمل الجامعة وتحرص أن يكون حفل التخرج خلال السنوات القادمة في المدينة الجامعة بتبوك.

ثم قدم معالي مدير الجامعة لسمو امير المنطقة تقرير عن انجازات الجامعة والمشروعات القائمة، ونسب الانجاز بالمدينة الجامعية، وما وصلت اليه من مراحل، وايضا في فروع الجامعة في المحافظات ومركز الطاقة المتجدد ومركز الابتكار الصناعي والربوت.

من جهته أعرب معالي مدير الجامعة عن شكره وتقديره لسمو امير منطقه تبوك على دعم ومتابعة سموه للجامعة ومنسوبيها وطلابها وطالباتها حتى اضحت جامعه تبوك لها مكانتها بين جامعات المملكة وتودي رسالتها الأكاديمية والتعليمة على اكمل وجه.