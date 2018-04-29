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في مواصلة للتخبط.. الخطوط القطرية تفتح المجال للإيرانين دون تأشيرة

في مواصلة للتخبط.. الخطوط القطرية تفتح المجال للإيرانين دون تأشيرة
عبدالسلام القزيز(صدى):

في فضيحة قطرية جديدة، يبدو أن النظام القطري قرر فتح الباب على مصرعيه لدخول الإيرانين إلى قطر والاصطفاف بجانب الجيش التركي لتبقى قطر رسميًا دولة خاصة بهما.

وكشفت مصادر تابعة للمعارضة القطرية، اليوم الأحد، عن وثيقة تثبت قيام الخطوط القطرية بفتح المجال للجنسية الإيرانية بدخول دولة قطر من دون أخذ تأشيرة مسبقة ويعاملون كمعاملة ” الخليجي ” على أراضيها.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 46400 ] نشر منذ 1 ساعة

ودهم يستشرفون من شريفه .. في عمق الاعماق ,,

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