ارتفاع المشاركة الاقتصادية.. ومعدل البطالة يستقر

عادل الحربي(صدى):

أوضحت بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء ” GaStat ” اليوم الأحد، ارتفاع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين والسعوديات ” 15 سنة فأكثر ” من واقع تقديرات مسح القوى العاملة الربع الرابع 2017.

وأوضحت الإحصاءات استقرار معدل البطالة لإجمالي السعوديين عند 12.8 % ، بينما سجل معدّل البطالة الإجمالي للسكان السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر %6.0 بارتفاع بنسبة %0.2 عن الربع السابق.

وفي نفس السياق، أشارت النتائج إلى انخفاض معدّل البطالة للسعوديات حيثُ بلغ %31.0 مقارنة بـ %32.7 في الربع الثالث من عام 2017؛ جيث جاء ذلك ضمن مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي.