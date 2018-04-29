ارتفاع المشاركة الاقتصادية.. ومعدل البطالة يستقر
أوضحت بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء ” GaStat ” اليوم الأحد، ارتفاع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين والسعوديات ” 15 سنة فأكثر ” من واقع تقديرات مسح القوى العاملة الربع الرابع 2017.
وأوضحت الإحصاءات استقرار معدل البطالة لإجمالي السعوديين عند 12.8 % ، بينما سجل معدّل البطالة الإجمالي للسكان السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر %6.0 بارتفاع بنسبة %0.2 عن الربع السابق.
وفي نفس السياق، أشارت النتائج إلى انخفاض معدّل البطالة للسعوديات حيثُ بلغ %31.0 مقارنة بـ %32.7 في الربع الثالث من عام 2017؛ جيث جاء ذلك ضمن مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي.
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 517 ] نشر منذ 54 دقيقة
انخفضت البطالة عند النساء وارتفعت عند الرجال
وقريبا سيجلس الرجال يطبخون في البيوت والحريم في العمل يتصلن عليهم وش سويت لنا غدا اليوم
السؤال اذا احتلت النساء قريبا وظائف الرجال
كيف سينفق الرجال عليهن واذا اقام النساء الدعاوى على رجالهم للمطالبه بالنفقه هل سيقوم القضاء بإلزام الرجال العاطلين بالانفاق على نسائهم العاملات؟!