مدني جدة يكشف تفاصيل جديدة في حريق المحلات التجارية بحي البلد

نايف السالم(صدى):

كشف الدفاع المدني بمحافظة جدة عن الوصول إلى المتسبب في حريق محلات تجارية بشارع الملك عبدالعزيز بحي البلد الأربعاء الماضي، لافتًا إىل أن وراء الحادث شبهة جنائية، ولكن سرية التحقيقات تقتضي عدم الإفصاح عن مزيد من المعلومات في هذا الوقت.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن نتائج التحقيق تشير إلى وجود شُبه جنائية دعت بموجبها إلى رفع ملف الحادث لجهة الاختصاص لإكمال إجراءات التحقيق، مشيرًا إلى أن القرائن التي تم جمعها لن يتم الكشف عنها حتى لا تؤثر على مجريات التحقيق.

الجدير بالذكر، إنه تضرر 4 محلات من أصل 11 محلًا في البناية التي اندلع بها الحريق، فيما تضررت بعض المكاتب والتي يبلغ عددها 20 مكتبًا وخاصةً تلك التي تقع في الأدوار الثلاثة الأولى.





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